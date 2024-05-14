Более 14 миллионов поездок зафиксировали в автобусах Подмосковья в мае
Жители и гости Московской области совершили свыше 14 миллионов поездок на автобусах в мае. При этом, более семи миллионов транзакций совершили с помощью социальных карт жителей Подмосковья.
Чаще всего в мае пассажиры пользовались маршрутом № 368 «станция МЦД Долгопрудная - Москва (метро Ховрино)» - почти 140 тысяч поездок. Следом идет маршрут № 22 «станция Пушкино - Ивантеевка (м/р Детская)» - почти 125 тысяч поездок.
Напомним, что расписание движения автобусов доступно на остановках и на сайте «Мострансавто». По вопросам работы транспорта можно обратится по номеру 8 (800) 700-31-13.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило финансирование ремонта автобусов.
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