Более 14 миллиардов рублей направят на закупку медицинского оборудования в Подмосковье в 2024 году

«В 2024 году в медучреждения Подмосковья планируется закупить 7,3 тысячи единиц медицинского оборудования. Госпрограммой на эти цели предусмотрено 14,5 миллиарда рублей», - рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Спикер отметил, что в числе списка есть и тяжелое оборудование в количестве 136 штук. Это установки для МРТ и рентгенов, техника для реабилитации и другое.

В течение 2023 года больницы также получали новое оборудование. Например, в Дмитрове появилась новая рентгеновская система, которая позволяет получать более четкие снимки и распознавать заболевания на ранних стадиях. А в Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии закупили роботическую платформу, которая в точности дублирует движения врача на расстоянии и позволяет проводить операции с использованием микрохирургической техники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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