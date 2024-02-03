03 февраля 2024, 12:43

Более 137 тысяч кубометров снега вывезли из Павловского Посада за 2 месяца

Алёна Притула
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Сотрудники коммунальных служб Павлово-Посадского городского округа вывезли свыше 137 тысяч кубометров снега с начала декабря 2023 года. Кроме того, в порядок привели временную платформу на станции «Вохна», теперь ее убирают своевременно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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Всю неделю коммунальные службы работали над уборкой и вывозом снега в усиленном режиме. Для обеспечения расчистки городского округа трудились более 70 единиц специальной техники и 200 рабочих.

Для эффективной борьбы с непогодой сформированы дополнительные бригады. Снег убирают и вывозят с обочин дорог, дворов и тротуаров. Жителей просят своевременно отгонять автомобили, которые могут мешать уборке.

Павловский посад
03 февраля 2024, 13:09
Жителям Подмосковья напомнили алгоритм взаимодействия с участковыми полиции
Unsplash
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Участковый уполномоченный полиции обеспечивает безопасность и порядок на уровне района. О том, как с ним связаться, рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Участковый является ключевым контактным лицом с сотрудниками правоохранительных органов для местных жителей. Вся информация об их деятельности размещена на официальном сайте МВД.

С помощью онлайн сервиса можно узнать расположение ближайших участковых пунктов полиции, контакты, график работы и фамилии участковых. Если у граждан остались вопросы, они всегда могут обратиться за дополнительной информацией в территориальное подразделение полиции городского округа, где они проживают.

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Полиция
03 февраля 2024, 12:25
Еще один автобусный маршрут до метро запустили для жителей Бритова и Софрина в Раменском
Unsplash
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Дополнительная схема движения д. Бритово — м. «Котельники» в рамках действующего маршрута № 324 начала действовать в Раменском городском округе. Ее запуск поможет обеспечить комфортный проезд для жителей Бритова, Софрина и ряда других населенных пунктов

Ранее Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году. Он подчеркнул, что с ростом количества жителей региона возникла необходимость в дополнительных автобусных маршрутах.

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В будние дни по маршруту будут курсировать пять автобусов. Ежедневно они будут выполнять по 38 рейсов. В выходные на маршрут выведут три автобуса, которые выполнят 22 рейса за день. Первый рейс отправляется от остановки «Бритово» в 5:22, а последний от станции метро «Котельники» - в 21:00.

В первые дни после запуска дополнительного маршрута будет вестись мониторинг пассажиропотока, чтобы при необходимости можно было внести корректировки.

Автобусы Раменское
02 февраля 2024, 23:04
Продукцию подмосковных фермеров представили на выставке «Россия»
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Посетители выставки «Россия» на ВДНХ могут ознакомиться с продукцией подмосковных фермеров, представленной в павильоне региона № 48. Ежедневно для гостей проводятся дегустации сыров, пастилы и меда.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов сообщил, что желание реализовать свои продукты на ярмарке «Россия» проявило множество фермеров со всего региона.

«Так, в 48 павильоне ВДНХ можно попробовать продукцию из разных уголков Московской области», - рассказал Владислав Мурашов.

Он добавил, что уже в этом месяце производители из Подмосковья представят на ярмарке мясные деликатесы, авторские сыры и сладости. Среди них «Частная сыроварня номер 1» из Подольска, Сыроварня «Крафтовый пояс» из городского округа Луховицы и многие другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона. Он также призвал найти время, чтобы посетить выставку и ознакомиться с последними достижениями России.

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Выставка-форум «Россия»
02 февраля 2024, 22:39
Число технологических сбоев на объектах ЖКХ в Подмосковье сократилось на 3% за неделю
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Чисто технологических сбоев на объектах ЖКХ Подмосковья продолжает сокращаться. За прошедшую неделю на контроль аварийно-восстановительной службы поступило 274 аварии.

Оперативные группы совершили 62 выезда в разные городские округа. Из 274 сбоев 68 касались теплоснабжения, 48 - горячего и 33 - холодного водоснабжения. Кроме того, 125 жалоб постуило на качество электроснабжения.

Всего с начала 2024 года сотрудники аварийно-восстановительной службы совершили 523 выезда в разные населенные пункты, расположенные на территории Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они позволят провести масштабную модернизацию устаревших теплосетей.

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ЖКХ

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