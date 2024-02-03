Более 137 тысяч кубометров снега вывезли из Павловского Посада за 2 месяца

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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Всю неделю коммунальные службы работали над уборкой и вывозом снега в усиленном режиме. Для обеспечения расчистки городского округа трудились более 70 единиц специальной техники и 200 рабочих.

Для эффективной борьбы с непогодой сформированы дополнительные бригады. Снег убирают и вывозят с обочин дорог, дворов и тротуаров. Жителей просят своевременно отгонять автомобили, которые могут мешать уборке.