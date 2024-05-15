15 мая 2024, 15:52

Более 135 тысяч видеокамер помогут следить за порядком в Подмосковье

Медиасток.рф
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Свыше 135 тысяч камер видеонаблюдения подключили к системе «Безопасный регион» в Подмосковье, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Они помогают оперативно выявлять нарушителей.

Видеокамеры позволяют следить за общественным порядком в каждом городском округе. Встроенные функции могут распознать лица нарушителей.

Кроме того, новые технологии помогают отслеживать нарушителей пожарной безопасности в лесах. Проблема с пожарами выходит на первый план, когда устанавливается теплая погода.

Только за майские праздники к ответственности привлекли около 150 нарушителей лесной безопасности.

За костры в неположенных местах предусмотрен штраф. В 2022 году его размеры увеличили. Это от 15 до 60 тысяч рублей для физических лиц, от 30 до 110 тысяч - для должностных, от 100 тысяч до двух миллионов - для юридических.

Помимо прочего, за пожары возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

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Пожары Андрей Воробьев Видео
15 мая 2024, 16:15
Еще 620 тысяч деревьев высадят в лесах Подмосковья в этом году
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Новый лес высадят в этом году на 120 гектарах в Подмосковье. Это около 620 тысяч саженцев сосны, елей и дуба.

«В этом году на май запланировано к подготовке более 112 гектаров почвы и еще более 10 гектаров планируем на сентябрь. В итоге - на более чем 120 гектарах появятся новые леса», - рассказал председатель Комлесхоза Московской области Евгений Агулов.

Искусственное лесовосстановление проводится там, где нет возможности вырастить лес естественным способом или на участках, где по каким-то причинам погибли деревья.

В 2024 году планируется посадить более 220 тысяч елей, почти 400 тысяч сосен и 1,5 тысячи дубов. С работой помогут подрядчики, сотрудники «Центрлесхоза», экоактивисты и волонтеры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Пожары Андрей Воробьев Видео
15 мая 2024, 16:14
Главе Лобни Анне Кротовой вручили благодарность президента России
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил благодарность президента Российской Федерации главе города Лобня Анне Кротовой. Ее отметили за значительный вклад в реализацию проекта строительства автомобильной дороги М-12 Восток.

Анна Владимировна написала в своем Telegram-канале , что гордится столь высокой оценкой своей работы. Она также поблагодарила коллег из «Автодора» и отметила их высокий профессионализм.

Ранее Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня
15 мая 2024, 16:08
Результаты генеральной уборки в апреле подвели в Подмосковье
Фото: Администрация г.о. Реутов
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Генеральную уборку общественных пространств после зимы провели в Подмосковье в апреле. Инспекторы ГУСТ оценили качество проделанных работ с помощью специального чек-листа.

Инспекторы проверили более 1,9 тысячи локаций: более 970 дворов, 725 общественных зон и свыше 200 внутриквартальных проездов. В чек-листе есть такие позиции, как: уборка смета и мелкого мусора, устранение глубоких ям и граффити, ремонт детских площадок и другое.

Сейчас проверки продолжаются. Приемка территорий завершится 30 мая. Важно, если инспекция чистоты выявит нарушения или несоответствие критериям чек-листа, локация возвращается на доработку до устранения всех замечаний в полном объеме.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
15 мая 2024, 16:04
Промышленность Подмосковья показала рост в первом квартале года
Администрация Красногорска
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Подмосковье заняло четвертое место по России по индексу промышленного производства в первом квартале этого года. О промежуточных итогах сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.

В первом квартале индекс промышленного производства по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 116,6%. Предприятия региона отгрузили товаров собственного производства на 1,4 триллиона рублей, что на 20,3% выше уровня прошлого года.

Динамика добывающего сектора составила 23,8%, обрабатывающих производств - 18,4%, производственной деятельности по обеспечению электрической энергией и паром - 2%, водоснабжения и утилизации отходов - 10,7%.

В обрабатывающих отраслях самые высокие темпы роста отмечены в производствах компьютеров, электронных и оптических изделий ( 55,4%). Выросли также производства резиновых и пластмассовых изделий ( 39,4%), машин и оборудования ( 28,7%), готовых металлических изделий ( 25,6%), пищевых продуктов ( 12,6%).

За три месяца в Подмосковье перевезли 12 миллионов тонн грузов, что на 20,3% больше показателей прошлого года. Объемы пассажирских перевозок также выросли.

Оборот розничной торговли достиг 990 миллиардов рублей, что на 13,1% выше квартальных значений 2023 года. Платные услуги населению выросли на 2% и превысили 219 миллиардов рублей.

Среднемесячная начисленная заработная плата в Подмосковье составила 87,8 тысячи рублей или 120,9% к уровню января-февраля 2023 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Рубль Экономика Промышленность

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