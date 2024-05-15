Более 135 тысяч видеокамер помогут следить за порядком в Подмосковье

Видеокамеры позволяют следить за общественным порядком в каждом городском округе. Встроенные функции могут распознать лица нарушителей.

Кроме того, новые технологии помогают отслеживать нарушителей пожарной безопасности в лесах. Проблема с пожарами выходит на первый план, когда устанавливается теплая погода.

Только за майские праздники к ответственности привлекли около 150 нарушителей лесной безопасности.

За костры в неположенных местах предусмотрен штраф. В 2022 году его размеры увеличили. Это от 15 до 60 тысяч рублей для физических лиц, от 30 до 110 тысяч - для должностных, от 100 тысяч до двух миллионов - для юридических.

Помимо прочего, за пожары возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

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