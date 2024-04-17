Более 1300 сухих деревьев убрали в Подмосковье в апреле

По словам руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светланы Аиповой, в первую очередь специалисты убирают деревья с критическим углом наклона - менее 45 градусов к поверхности земли.

«За первую половину месяца коммунальные службы спилили 1350 сухостойных деревьев в 59 муниципалитетах. На этой неделе в Химках закончили опиловку деревьев в микрорайоне Планерная, на Левом берегу, а также во дворах домов № 8 на улице 8 Марта и дома № 6А на Пролетарской улице», - рассказала Аипова.

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