24 сентября 2024, 12:17

Более 130 тысяч услуг оказали в МФЦ в Одинцове с начала года

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Одинцовский многофункциональный центр продолжает удерживать лидерство среди подобных учреждений в Московской области. Благодаря развитой сети из шести офисов и 15 территориально обособленных структурных подразделений он обеспечивает комфортный и быстрый доступ к государственным и муниципальным услугам для всех жителей округа.

Центр обработал более 120000 заявлений на получение федеральных услуг, 7200 региональных и 1368 муниципальных всего за восемь месяцев. Кроме того, около 31000 обращений подали через портал Госуслуг, что еще раз доказывает удобство цифровых технологий для развития многофункционального центра.

Высокий уровень работы Одинцовского центра также отметили на региональном уровне. Так, министр Надежда Куртяник вручила руководителю Одинцовского многофункционального центра Наталье Куликовой почетную грамоту. Это знак признания отличной работы всего коллектива, который постоянно стремится сделать услуги более качественными и удобными для жителей.

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Одинцово Госуслуги МФЦ
24 сентября 2024, 13:55
Педагога Любучанской школы признали лучшим по биологии в Подмосковье
Пресс-служба администрации г.о. Чехов
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Конкурс «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» проходит в Подмосковье в девятый раз. Преподаватель из городского округа Чехов Валентина Ратникова победила в номинации «Лучший учитель биологии».

Сам конкурс состоит из трех этапов: школьного, муниципального и регионального, который выиграла педагог Любучанской средней школы.

Валентина Ратникова, как и победители каждой из 18 номинаций, получит премию губернатора Московской области Андрея Воробьева в размере 300 тысяч рублей.

В 2023 году лауреатом конкурса также стал преподаватель из Чехова. Павел Чеботарев отличился в номинации «Лучший учитель основ безопасности жизнедеятельности».

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Школы Чехов Учителя
24 сентября 2024, 13:43
Перловский пруд в Мытищах открыли после реконструкции
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Перловский пруд в Мытищах торжественно открыли после масштабной реконструкции в летний период. Посаженные деревья, зеленый сквер и прогулочная зона теперь украшают благоустроенную территорию.

Карпы, белые амуры, вьюны и перловицы теперь будут обитать в Перловском пруду. Их заселили для того, чтобы создавать здоровую экосистему и бороться с избыточной растительностью. Жители и представители администрации вместе высадили молодые туи, яблони и сирень на прилегающей территории в сквере. Береговую зону решили огородить шпунтом из лиственницы.

Дно водоема углубили и переработали с обустройством зимовальных ям для новых жителей пруда, также установили фонтан для циркуляции кислорода в воде. Дорожно-тропиночную сеть обновили, установив удобные диваны и преобразив набережную с причалом.

Теперь Перловский пруд стал еще более привлекательным местом для отдыха и прогулок.

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Отдых Мытищи Ремонтные работы Парки
24 сентября 2024, 13:43
Итоги областного конкурса экологических проектов подвели в Мытищах
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Подведение итогов IV регионального конкурса экологических проектов Московской области, направленных на улучшение состояния окружающей среды, прошло в Парке Мира в Мытищах. Самые разнообразные идеи — от инновационных решений для узких сфер до переосмысления использования строительных отходов и разработки мобильных приложений участники представили на экологической ярмарке в Мытищах.

Конкурс, который уже четвертый год объединяет активных граждан, ученых, студентов, школьников и представителей бизнеса, собрал около 150 участников, стремящихся внести свой вклад в решение экологических проблем. Заявки принимались с 15 июля, самое большое количество желающих было в номинациях «Экопросвещение и волонтерство» и «Будущее экологии», где участвовали дети и подростки.

Исполняющий обязанности министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида подчеркнул, что конкурс помогает выявлять лучшие проекты и объединять усилия для их реализации. Заместитель главы Мытищ Иван Яськив выразил гордость за то, что конкурс прошел именно в Мытищах, и отметил важность представленных проектов.

Объявили победителей и призеров в четырех номинациях экологического фестиваля, среди которых был мытищинец Илья Ермаков. Он занял второе место в номинации «Экопросвещение и волонтерство» с проектом «Рисуем зеленый мир и экологию».

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Мытищи Фестивали Экология конкурсы
24 сентября 2024, 13:01
Замглавы Богородского округа передал приюту для животных материалы для стройки
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Ногинскому приюту для животных первый заместитель главы Богородского городского округа Алексей Щаулин подарил 10 новых строительных тачек. Алексей Алексеевич уже не в первый раз помогает приюту как с оборудованием, так и с кормом и лечением животных.

На территории Богородского округа существует и работает единственный в Московской области муниципальный приют для безнадзорных животных. В приюте содержится более 500 питомцев.

«Мы с семьей постоянно посещаем наш приют, стараемся помогать в бытовых нуждах: передаем корм, а сегодня привезли тележки для работы. „Если вы проводите время с животными, вы рискуете стать лучше“, - жизнь рядом с ними делает нас более терпеливыми, любящими и чуткими», - сказал первый заместитель главы Богородского городского округа Алексей Щаулин.

Алексей Алексеевич также подчеркнул, что администрация Богородского городского округа, со своей стороны, оказывает всяческое и всевозможное содействие и поддержку для содержания и развития приюта.

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Животные Богородский

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