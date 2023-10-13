Более 130 семей расселили из аварийного фонда в Мытищах с начала года

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Сегодня в списке аварийного жилищного фонда в Мытищах числится 66 домов. В них проживает 946 семей, которые ждут своей очереди на получение новых квартир.

Работы по этой программе в округе продолжаться в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что ремонт подъездов в домах завершат до ноября.

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