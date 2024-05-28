28 мая 2024, 19:11

Более 130 подъездов отремонтируют в Воскресенске в 2024 году

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В рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в городском округе Воскресенск стартовали работы по ремонту подъездов. В этом году в запланирован ремонт 133-х подъездов.

В прошлом году в рамках этой программы отремонтирован подъезд дома № 3 на улице Мичурина. В настоящее время первый подъезд этого дома участвует в конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья», проводимом Московской областью, в номинации «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья за 2023 год», как сообщил заместитель главы городского округа Воскресенск Сергей Чувашов. На данный момент ремонтные работы уже начались в 32 подъездах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Благоустройство Воскресенск Ремонтные работы
28 мая 2024, 19:56
Новую школу в микрорайоне Катюшки в Лобне откроют к 1 сентября
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Министерство строительного комплекса Подмосковья объявило, что строительство школы на 2200 мест в микрорайоне Катюшки находится на стадии завершения и превышает 75% готовности. Открытие школы запланировано на 1 сентября 2024 года.

На строительной площадке трудятся 460 специалистов и используется 14 единиц специализированной техники. Продолжается установка инженерных коммуникаций и оборудования, а также ведутся работы по внутренней отделке, фасадным работам и благоустройству территории.

В четырехэтажном здании общей площадью более 30 тысяч квадратных метров будут помещения для учебных классов, рекреации, лабораторий, мастерских, групп продленного дня, актового и спортивных залов, библиотеки с IT-зоной, медицинского блока и других функциональных зон.

Планируется также обустроить площадки для спортивных занятий и общешкольных мероприятий рядом со школой. В проекте предусмотрена учебно-опытная зона и экологическая тропа.

Отметим, что особое внимание уделяется доступности здания и прилегающей территории для детей с ограниченными возможностями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Лобня Строительство
28 мая 2024, 19:38
Пробки на дорогах Подмосковья вечером 28 мая достигли 6 баллов
Медиасток.рф
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Пробки на подмосковных трассах во вторник, вечером, 28 мая достигли шести баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Дмитровском, Ленинградском, Новорижском, Можайском шоссе, на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».

В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать избегать резких маневров.

Пробки Дороги Водители
28 мая 2024, 19:32
Более 300 новых мусорных контейнеров в заменили подмосковных парках
Министерство ЖКХ МО
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Регоператор МСК-НТ заменил около трехсот контейнеров на площадках в парках Подмосковья в мае. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Как пояснили в ведомстве, новые баки установили в рамках реформы ТКО и обновленных стандартов раздельного сбора коммунальных отходов в Подмосковье.

Таким образом, черные баки предназначены для смешанных отходов, синие - для стекла, бумаги, металла и пластика, зеленые - для крупногабаритного мусора.

«Новые емкости закупаются по комплексной программе модернизации контейнерного парка компании и замене старых металлических баков на новые пластиковые емкости. Установка полученных баков производится на площадках, обустроенных в полном соответствии с нормативными требованиями Министерства ЖКХ Московской области» - рассказал Антон Велиховский, министр ЖКХ Подмосковья.

В течение года компания обновит полторы тысячи емкостей, треть из которых предназначены для сбора вторсырья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Мусор Парки
28 мая 2024, 19:22
Мероприятия ко Дню защиты детей пройдут во всех микрорайонах Лобни 1 июня
Медиасток.рф
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В городском округе Лобня отметят День защиты детей. Мероприятия, посвященные этому празднику, пройдут во всех микрорайонах города.

Дворец Культуры «Луговая» приглашает жителей Лобни на праздничную игровую программу, начало которой запланировано на 1 июня в 12:00. В рамках мероприятия проведут игры и эстафеты, конкурс рисунков на асфальте, выступления творческих коллективов, а также шоу гигантских мыльных пузырей. Для детей подготовлены сладкие призы.

В этот же день в ДК «Луговая» состоится музыкальный спектакль «Сказки Южного ветра» от театральной студии Дворца Культуры и хореографического ансамбля «Изумруд».

В парке «Киово» для детей организуют различные мероприятия, включая концертную программу от творческих коллективов ЦД «Восточный», интерактивные мастер-классы, «Город профессий», открытую тренировку по фитнесу, а также танцевальную программу и дискотеку для подростков. Начало программы также намечено на 1 июня в 12:00.

В Доме Культуры «Чайка» пройдет акция «Мы дети Московской области» в тот же день, начало в 12:00.

Музей истории города Лобня приглашает на праздник «В гостях у Чебурашки».

На стадионе «Москвич» пройдет семейный фестиваль с спортивными состязаниями по волейболу, баскетболу и эстафетам среди семей города Лобня.

В ДК «Красная поляна» праздник запланирован на 3 июня с интерактивной программой «Праздник со вкусом детства» в 15:00 на площади Дома Культуры.

В ДК «Чайка» в рамках Дня защиты детей проект «Добрология» организует выставку рисунков детей-инвалидов, которая будет доступна ежедневно с 1 по 10 июня с 10:00 до 22:00 по адресу улица Дружбы, 3.

Напомним, что вход на все мероприятия свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Дети Лобня

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