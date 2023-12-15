Более 130 подъездов отремонтируют в Дмитрове в этом году

Образовательный центр № 1 в Ивантеевке Пушкинского городского округа отпраздновал 110-летие. Одну из старейших школ муниципалитета открыли в 1913 году. С 1936 года она из семилетней стала средней, позднее ей присвоили звание образцовой.
Щелковский историко-художественный музей провел серию мастер-классов для студентов местного колледжа. Например, молодые люди научились поделкам в стиле декупажа. Мероприятия проходят в рамках акции «Пушкинские дни» к 225-летию со дня рождения великого поэта Александра Пушкина.