Более 130 общественных пространств приведут в порядок в Химках за месяц

В рамках мероприятия планируется привести в порядок 1440 многоквартирных домов, более 600 дворов, а также очистить 515 км дорог и 192 км тротуаров.

В Юбилейном сквере уже начались работы по рыхлению снега, уборке сухих веток и мусора, а также промывке игровых элементов на детских площадках. Глава городского округа Дмитрий Волошин лично проверил ход работ на проспекте Мира и в Юбилейном сквере.

«Работа предстоит масштабная, после зимы город нуждается в особом уходе. В месяце чистоты ежедневно будут задействованы более тысячи рабочих и 200 единиц техники», - отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Кроме того, идет демонтаж катка «Театральный». Готовят к летнему сезону также и 28 парков и скверов города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к летнему сезону.

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