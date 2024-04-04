Более 130 мер по ликвидации пробок примут в Подмосковье в 2024 году

Как рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, мероприятия, которых более 130, помогут разгрузить дороги и ликвидировать пробки.

«При формировании программы учитывали мнение жителей, а приоритетность работ определили вместе с представителями администраций округов, Госавтоинспекцией, Мосавтодором и Центром безопасности дорожного движения Подмосковья, а также при участии экспертов Москвы», - рассказал Гержик.

В подмосковном Минтрансе пояснили, что к концу года по улучшенной схеме начнут работать порядка 20 круговых перекрестков, часть из которых будет экспериментальными. Планируется также установить на 25 перекрестах адаптивные светофоры, а также расширить проезжую часть на 30 участках дорог, на 40 - нанести новую разметку, а на 14 - провести комплексные работы по организации движения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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