Более 130 мер по ликвидации пробок примут в Подмосковье в 2024 году
Мероприятия по оптимизации и улучшению дорожного движения проведут в Подмосковье в 2024 году. Среди них модернизация светофоров, новая разметка трасс, организация автомобильного трафика на перекрестках и другие.
Как рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, мероприятия, которых более 130, помогут разгрузить дороги и ликвидировать пробки.
«При формировании программы учитывали мнение жителей, а приоритетность работ определили вместе с представителями администраций округов, Госавтоинспекцией, Мосавтодором и Центром безопасности дорожного движения Подмосковья, а также при участии экспертов Москвы», - рассказал Гержик.
В подмосковном Минтрансе пояснили, что к концу года по улучшенной схеме начнут работать порядка 20 круговых перекрестков, часть из которых будет экспериментальными. Планируется также установить на 25 перекрестах адаптивные светофоры, а также расширить проезжую часть на 30 участках дорог, на 40 - нанести новую разметку, а на 14 - провести комплексные работы по организации движения.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.
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