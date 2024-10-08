Более 130 экскурсий посетил клуб «Активное долголетие» в Химках с начала года

Клуб «Активное долголетие» в Химках работает по адресу: ул. Кирова, строение 24. Проект уже 5 лет реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьева по всему Подмосковью.

«Я рада, что в нашем городе есть место, где люди старшего возраста могут увлекательно провести время. Здесь они участвуют в экскурсиях, концертах, мастер-классах и спортивных занятиях», - отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Расписание мероприятий и экскурсий можно узнать на сайте проекта в разделе «Активности» или в мобильном приложении «Соцуслуги», а также в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» по телефону: 8(495)572-25-33 или в клубе «Активное долголетие» по телефону: 8(495)572-65-14.

Напомним, что пенсионеры округа могут бесплатно заниматься йогой, катанием на велосипедах, скандинавской ходьбой и другой интересной деятельностью.

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