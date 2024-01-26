Более 130 человек и 39 машин задействовали в уборке снега в Солнечногорске

Уборка снега во дворах проходит в каждом территориальном управлении муниципалитета. Особое внимание уделяется состоянию дорог и пешеходных зон. Утром 26 января в черте города расчистили дворы домов № 18 по улице Дзержинского, № 125 по улице Красная и № 33 по улице Подмосковная. До конца дня уборку проведут по 50 адресам.

«Отмечу, что работы по уборке снега продолжаются в ежедневном режиме с семи утра, а во время снегопада службы выезжают на улицы города еще раньше - с шести утра. Также продолжаем ежедневную публикацию поадресных планов по уборке дворовых территорий на завтрашний день для того, чтобы жители заранее смогли подготовить парковочное пространство для уборки и убрать свои автомобили», - сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Ознакомиться с графиком уборки дворовых территорий жители муниципалитета могут на официальном сайте администрации Солнечногорска в разделе «Новости», а также в социальных сетях главы округа Константина Михалькова.

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