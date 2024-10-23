Более 13 тысяч заявок на приватизацию жилья подали в Подмосковье с января

Завершился 50-й юбилейный турнир большой российской лиги по кикбоксингу Grand Prix Russia Open «Битва в Подольске». Чемпионат проходил под девизом «Za Мир без нацизма, Za Россию».

Силу, ловкость и выносливость на ринге показали 14 сильнейших спортсменов из Орла, Волгограда, Московской области, Москвы и Минска. На чемпионат в Подольске ежегодно присылают заявки спортсмены со всей России.

Открылся турнир жаркой схваткой между участником спецоперации Иваном Байковым, призером любительских соревнований по кикбоксингу и тайскому боксу, и трехкратным чемпионом Москвы по кудо Фадеем Борзиковым. Байков на фронте лишился части ступни, но это не помешало ему выйти на ринг с протезом и сразиться с оппонентом. Хотя в итоге Иван уступил, но ушел с ринга намерением вернуться и победить.

«Готовились к бою очень ответственно, чуть-чуть не хватило. Видимо, опыта, может быть, скорости или переволновался. Вернемся сильнее и сделаем все возможное для следующих побед», - заявил Иван Байков.

Главным поединком вечера стал бой за титул чемпиона мира по версии GPRO в весовой категории 67 кг. На ринге сошлись действующий чемпион лиги GPRO Сергей Горохов из Нижегородской области и шестикратный чемпион Белоруссии Артур Маковский. В напряженном состязании длиной в пять раундов триумф одержал россиянин, тем самым подтвердив свой статус чемпиона.

Красивые схватки, чистейший адреналин - зрители, приглашенные на турнир, остались более, чем довольны.

«Мы стали свидетелями ярких, красивых и незабываемых боев, а спортсмены нам подарили незабываемые эмоции, которые мы запомним надолго. Рад отметить, что наш городской округ уже не первый год становится площадкой для турнира», - отметил заместитель главы администрации Подольска Вадим Буров.

Новый турнир лиги GPRO по кикбоксингу пройдет осенью в следующем году. Спортивное событие давно стало визитной карточкой не только Подольска, но и всего Подмосковья.

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