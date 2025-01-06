Более 13 тысяч уличных светильников обновили в Химках в 2024 году

В рамках работ было установлено 141 новую опору взамен аварийных. Современные оцинкованные столбы отличаются легкостью и повышенной прочностью. Кроме того, специалисты заменили 263 шкафа управления, что позволяет обеспечить бесперебойную работу освещения даже при повреждении линии. Новые светодиодные лампы обеспечивают вдвое более яркое освещение, создавая комфортные условия на улицах города.

Ключевой особенностью обновленной системы является внедрение автоматизированного управления. Программно-аппаратный комплекс позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние всех опор уличного освещения в Химках и оперативно устранять возможные неисправности. Также диспетчеры могут дистанционно включать или отключать освещение при необходимости.

Напомним, что проект финансируется с использованием механизма инфраструктурных облигаций. Соответствующее соглашение было заключено между госкомпанией, администрацией округа Химки и застройщиком ООО «Светогор-Химки» в рамках Российской недели государственно-частного партнерства. Реализация этого проекта не только делает улицы города светлее и безопаснее, но и способствует повышению энергоэффективности, улучшению городской среды и внедрению технологий «умного города».