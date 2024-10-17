Более 13 тысяч рабочих мест создадут в Подмосковье благодаря программе «Земля за 1 рубль»

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По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, участниками программы «Земля за один рубль» стала уже 171 компания, а объем инвестиций оценивается в 124,5 миллиардов рублей.

«Проекты инвесторов направлены на обеспечение импортозамещения в важнейших отраслях промышленности, в том числе: медицины и фармацевтики, электроники, машиностроения и других», - сказала Зиновьева.

В Министерстве имущественных отношений Московской области подчеркнули, что общая площадь участков, которые получили подмосковные предприниматели составляет более 825 гектаров.

Подобрать участок по программе «Земля за один рубль» можно на инвестиционной карте Московской области Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».