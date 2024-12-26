Более 13 тысяч писем Деду Морозу отправили из парков Подмосковья в Великий Устюг

«Мы собрали письма Деду Морозу из подмосковных парков и подвели итоги конкурса по вручению знака качества „Дед Мороз рекомендует“ в одной из лучших Резиденций - в парке Мира Мытищ. В 2023 году отправили в Великий Устюг более девяти тысяч писем, в этом году их количество выросло до 13,5 тысячи», - сообщила директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Для гостей подготовили развлекательные мероприятия, встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также чаепитие. В течение декабря уходящего года в парках работало 116 Почт Деда Мороза, 59 Резиденций продолжат работу до конца январских праздников 2025 года.