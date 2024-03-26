Более 13 тысяч добровольцев подписали контракт в пункте подготовки бойцов СВО в Балашихе

«Каждый день к нам приходят люди, которые подписывают контракты и убывают для выполнения задач Министерства обороны России. На базе нашего учебно-тренировочного комплекса проводятся занятия по военным дисциплинам. Среди них - военно-инженерная подготовка, огневая подготовка, тактическая медицина, тактика и занятия по беспилотным летательным аппаратам. В центре работают 10 инструкторов», - рассказал заместитель начальника учебно-тренировочного комплекса Александр.

В пункте подготовки созданы все условия для добровольцев. Здесь можно оформить необходимые документы, пройти медкомиссию, открыть счет в банке, проконсультироваться у юриста, получить справки о полагающихся льготах и выплатах. Здесь же проводится первичное обучение бойцов.

Дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно получить на сайте контрактмо.рф, а также по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил подмосковных школьников за участие в акции «Неделя добрых дел». Ребята написали письма участникам СВО и сделали для них сувениры.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».