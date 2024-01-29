Более 125 тысяч заявлений поступило на «Госуслуги» Подмосковья за неделю

Услуга оформления выписок из домовой книги стала доступна на портале госуслуг с апреля 2022 года и стала самой популярной онлайн-услугой. Только на прошлой неделе для ее получения обратились более 22,4 тысячи человек.

Кроме того, в список самых популярных услуг вошли подача заявлений на участие в ЕГЭ, выдача и замена социальных карт, аттестация педагогических работников, а также запись в кружки и секции.

При этом на региональном портале предоставляется возможность получить более 300 услуг в электронной форме. Сервис постоянно совершенствуется - в прошлом году он пополнился 54 новыми услугами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2023 году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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