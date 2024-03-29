Более 125 человек выступили на чемпионате по чтению вслух в Электростали

Члены жюри оценивали выступления участников по таким критериям, как техника и артистизм чтения. Победителем городского финала чемпионата стала ученица школы № 12 Дарья Полубнева. Отмечается, что девушка принимает участие в конкурсе третий год подряд. Теперь ей предстоит выступить на областном этапе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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