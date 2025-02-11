Более 120 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с января

Дистанционное общение с врачом экономит время, однако оно возможно только после первичного посещения клиники. Телемедициной могут воспользоваться беременные женщины и пациенты, находящиеся под регулярным наблюдением по состоянию здоровья.

«Также в ходе онлайн-приема можно получить заключение о ранее пройденной диспансеризации, расшифровать анализы, получить повторную консультацию врача, продлить электронный рецепт на лекарство или узнать второе мнение специалиста», - уточнил заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно в разделе «Здоровье» на региональном портале госуслуг или по номеру 122.