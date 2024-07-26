Более 120 тонн сельхозпродукции отправили в подмосковные магазины по итогам закупочной сессии
Торгово-закупочная сессия, в которой приняли участие 133 фермера, прошла в Доме правительства Московской области. Мероприятие организовало Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона совместно с подмосковной агрофирмой.
По итогам сессии компания приобрела у сельхозпроизводителей Московской области 174,2 тонны продукции. Первая партия расфасованных продуктов весом 121,92 тонны отправилась на прилавки подмосковных магазинов.
Сейчас ведутся переговоры о заключении договоров на поставку продукции летнего сбора.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».