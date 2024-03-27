Более 120 рабочих задействовали в строительстве школы в микрорайоне 10а в Реутове
Возведение школы, рассчитанной на 1,1 тысячи мест, продолжается в микрорайоне 10а в Реутове. Строители приступили к монолитным работам на уровне второго-третьего этажей здания. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса Московской области.
«На площадке более 120 рабочих и девять единиц техники. Выполняется устройство монолитных конструкций на уровне второго и третьего этажей здания, кладка внутренних перегородок, монтаж инженерных сетей», - говорится в сообщении.
Согласно проекту, в образовательном учреждении появятся учебные классы, кабинеты внеурочной деятельности, спортивные и актовый залы, а также библиотечно-информационный центр и другие необходимые помещения.
Помимо этого, предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Для учащихся школы обустроят спортивное ядро с игровой инфраструктурой.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
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