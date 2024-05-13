13 мая 2024, 10:20

Более 120 новорожденных зарегистрировали в Клину в апреле

фото предоставлено ГУ ЗАГС МО
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Сотрудники отдела ЗАГС по городскому округу Клин зарегистрировали рождение более 120 детей в апреле. В этом месяце мальчиков родилось чуть больше, чем девочек.

В двух клинских семьях в апреле родились двойни. Еще девять семей приобрели статус многодетных.

Редкими именами стали Таисия, Ника, Майя, Эмилина, Мия, Марк, Зоя, Михаил, Сергей, Василий.

Многодетным семьям Подмосковья доступно 17 региональных мер поддержки. Это выплаты, бесплатный проезд в общественном транспорте, жилищные сертификаты и другие льготы. О том, как помогают таким семьям, доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

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Клин
13 мая 2024, 15:58
Росгвардия Подмосковья задержала подозреваемых в избиении семейной пары
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Росгвардии задержали двух участников драки в Люберцах. Сообщение о конфликте правоохранители получили во время патрулирования городских улиц.

На место происшествия также прибыли сотрудники регионального отдела полиции. Совместными усилиями силовикам удалось надеть наручники на двоих агрессивных мужчин. Как выяснилось, у семейной пары произошла ссора с двумя мужчинами, которые не найдя словесных аргументов, набросились на пострадавших с кулаками.

Что стало причиной конфликта пока неизвестно. Пострадавшие отправились в больницу, а нападавшие - в отдел полиции. По факту произошедшего проводится проверка.

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Драки Росгвардия Полиция
13 мая 2024, 15:52
Плановые отключения горячей воды в Подмосковье начнутся в мае
Медиасток.рф
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Плановые отключения горячей воды начнутся в Подмосковье с этого месяца. В Министерстве энергетики региона отметили, что такие меры необходимы для проведения работ по модернизации системы горячего водоснабжения и теплоснабжения.

Специалисты обновят оборудование на котельных, проведут гидроиспытания, а также модернизируют оборудование на котельных. Данные работы позволят обеспечить качественное теплоснабжение в предстоящий отопительный сезон.

С графиком проведения плановых работ можно ознакомиться на интерактивной карте.

Жители Московской области также могут подписаться на e-mail–рассылку уведомлений, узнать контакты обслуживающих организаций и управляющей компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ
13 мая 2024, 15:51
Парки Подмосковья посетили 1,5 миллиона человек за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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С 6 по 12 мая парки Подмосковья посетило более 1,5 миллиона человек. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства региона.

На День Победы в парках провели праздничные программы и концерты, которые посетили 293 тысячи человек. А за четыре выходных дня посещаемость парков составила более одного миллиона человек.

Самыми посещаемыми на прошлой неделе стали парк «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк в Пушкино, парк Толстого в Химках, парк Мира в Мытищах и Центральный парк в Лыткарине.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Там можно найти экскурсии, концерты и спортивные программы, которые проводятся в городских парках.

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ЖКХ
13 мая 2024, 15:44
Две пары из Подмосковья сыграли свадьбу на выставке «Россия»
фото предоставлено участниками события
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Первый всероссийский свадебный фестиваль начался на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. В первый день свадьбу сыграли свыше 150 пар со всей страны, в том числе из Подмосковья.

В ЗАГС Московской области рассказали, что сыграть свадьбу на выставке «Россия» вызвались две подмосковные пары. Это Иван и Дарья Емельяновы из Королева, Батырхан и Анна Иманбаевы из Мытищ. Молодожены стали участниками масштабного шествия по территории ВДНХ, где женихов и невест сопровождали артисты и музыканты. Затем новобрачные поучаствовали в тематической викторине о семейных традициях и получили награды.

Передача огня всероссийского семейного очага «Сердце России» завершила мероприятие.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал , что этим летом Подмосковье откроет 105 загородных лагерей, где смогут отдохнуть 100 тысяч детей. Вместе с тем будут работать 960 пришкольных дневных лагерей, которые примут летом еще 80 тысяч ребят.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Свадьбы ВДНХ

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