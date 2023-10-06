Более 12 тысяч неиспользуемых сельскохозяйственных участков выявили в Подмосковье

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«Сельскохозяйственные земельные угодья, будь они в аренде или собственности, должны использоваться для получения сельскохозяйственной продукции. Другого не дано», - объяснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Это могут быть площадки для выгула скота, пашни, сады, огороды и многое другое. А вот чего на таких участках быть не должно, так это зарослей бурьяна и борщевика. По новым правилам, земельные участки сельхозназначения могут быть изъяты у собственника по решению суда. Процедуру могут запустить, если земля не используется по назначению в течение трех лет.

Наталья Адигамова сообщила, что сейчас для изъятия подготовили 508 таких участков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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