Более 12 тысяч коммунальщиков привлекли к уборке улиц Подмосковья в выходные

«В субботу и в воскресенье в среднем к уборке привлекли около 12 тысяч специалистов и примерно 600 единиц техники: тракторы с подметальным оборудованием, погрузчики и минипогрузчики, самосвалы», - сообщила руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

По ее словам, сейчас коммунальщики продолжают отрабатывать задания в системе СКПДИ. За два дня они выполнили более 3,7 тысячи задач.

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