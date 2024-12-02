02 декабря 2024, 13:25

Более 12 километров тепловых сетей заменили в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Модернизация коммуникаций продолжается в городском округе в рамках государственной программы, рассчитанной на два года. В микрорайонах Климовск и Ново-Сырово специалисты заменили в 2024 году более 12 километров теплосетей.

В настоящее время выполнены работы по семи адресам. Новые коммуникации уложили в Климовске на улицах Победы, Ленина и Школьной, на Весенней улице от котельной КСПЗ на Заводской улице до центральных тепловых пунктов № 8, 9, 10, 11 и 20.

В Ново-Сырово провели замену тепловых сетей от котельной в Сыровском тупике, 5а, до котельной на Художественном проезде, 2. В микрорайоне Высотный коммуникации заменили от котельной на улице Гайдара, 11.

После выполненных работ отопление получат 846 многоквартирных домов. Участки, на которых проводилась замена и перекладка труб, уже привели в порядок и восстановили асфальт.

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Подольск Отопление Ремонтные работы
02 декабря 2024, 13:34
Более 1600 выпускников Подольска напишут итоговое сочинение 4 декабря
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Ученикам 11-х классов всех образовательных учреждений городского округа предстоит получить допуск к государственной итоговой аттестации. 1668 юношей и девушек будут писать итоговое сочинение или изложение.

Для экзамена в муниципалитете подготовили 14 пунктов, которые оборудованы всем необходимым. Испытание начнется в 10:00. Каждый выпускник будет иметь в распоряжении 235 минут, за которые ему нужно будет написать и сдать работу.

Школьники, результат которых будет неудовлетворительным, а также те, кто пропустил экзамен по уважительной причине, могут воспользоваться резервными днями и написать сочинение 5 февраля или 9 апреля следующего года.

С 21 марта по 21 апреля в Подольске будет проходить досрочный период сдачи Единого государственного экзамена. Основными датами ЕГЭ будут 23 мая для литературы, истории и химии, 27 мая - для математики, 30 мая - для русского языка, 2 июня - для физики и обществознания. Письменные экзамены по иностранным языкам, географии и биологии проведут 5 июня, а устные по иностранным языкам и информатике 11 и 10 июня.

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Подольск Школы Образование
02 декабря 2024, 13:25
Акция по сдаче бесплатных анализов на ВИЧ началась в Котельниках
Пресс-служба адмниистрации г.о. Котельники
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В Котельниках проходит акция, где жители могут бесплатно сдать анализ на ВИЧ. Акцию организовал медицинский центр «Медлабтест».

Медицинский центр присоединился к федеральной акции по борьбе со СПИДом и организовал бесплатное взятие анализа на выявление вирусf иммунодефицита человека для жителей.

Директор медицинского центра Тимофей Кузнецов отметил, что взрослым важно проходить обследование крови не реже двух раз в год, в том числе и на вирусы.

Заместитель главы Котельников Мария Галузо поблагодарила руководителя центра за работу с обществом по популяризации полезных привычек для здоровья. Жители и сотрудники, работающие на предприятиях города, также принимают участие в социальных акциях центра, которые проходят не реже четырех раз в год.

Анализы сдаются путем сдачи крови из вены: совершеннолетним необходимо взять с собой паспорт, а лица, которым нет 18, могут сдать анализ в присутствии родителей или опекуна.

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Медицина Котельники
02 декабря 2024, 13:20
Еще 1,3 тысячи жителей Подмосковья проверились на онкозаболевания
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В выходные около 1,3 тысячи человек прошли бесплатный онкоскрининг в Центрах амбулаторной онкопомощи. Женщины могли пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию/УЗИ молочных желез, а мужчины — ПСА-тест на рак простаты. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

Отмечается, что у 89 человек выявили патологию. Этих пациентов направили на дообследования.

«Мы постоянно напоминаем о важности своевременного прохождения диагностики. Так, для удобства жителей региона каждую последнюю субботу месяца в областных ЦАОПах проводится День открытых дверей, в ходе которого можно бесплатно проверить свое здоровье», - отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Все желающие могли пройти диагностику новообразований кожи и сделать КТ или рентген. Дополнительная информация о работе онкологической службы региона доступна на портале Минздрава Московской области.

Медицина Котельники
02 декабря 2024, 13:17
Более 10 котельных отремонтируют в Наро-Фоминске в 2025 году
Медиасток.рф
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Масштабные мероприятия по обновлению объектов тепло- и водоснабжения запланировали на следующий год в Наро-Фоминском округе. В программу войдут не только ремонты имеющейся инфраструктуры, но и строительство новых объектов.

В рамках модернизации в округе построят, реконструируют и капитально отремонтируют ряд объектов. Их включили в государственную программу Московской области.

Так, реконструируют котельную № 19 в Апрелевке и № 53 в поселке Калининец, три водозаборных узла с установкой станций водоочистки в Верее, Васильчинове и Шустикове.

Специалисты капитально отремонтируют свыше 50 участков сетей отопления и водоснабжения и восемь котельных в Наро-Фоминске, Апрелевке и Селятине, построят три новые блочно-модульные котельные в Наро-Фоминске.

Отметим, что проведение таких работ помогает заменить устаревшее оборудование, избежать потерь ресурсов, увеличить энергоэффективность и надежность систем жилищно-коммунального хозяйства.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск ЖКХ Ремонтные работы

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