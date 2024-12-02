Более 12 километров тепловых сетей заменили в Подольске

В настоящее время выполнены работы по семи адресам. Новые коммуникации уложили в Климовске на улицах Победы, Ленина и Школьной, на Весенней улице от котельной КСПЗ на Заводской улице до центральных тепловых пунктов № 8, 9, 10, 11 и 20.

В Ново-Сырово провели замену тепловых сетей от котельной в Сыровском тупике, 5а, до котельной на Художественном проезде, 2. В микрорайоне Высотный коммуникации заменили от котельной на улице Гайдара, 11.

После выполненных работ отопление получат 846 многоквартирных домов. Участки, на которых проводилась замена и перекладка труб, уже привели в порядок и восстановили асфальт.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».