Более 118 тысяч земельных участков проверили в Подмосковье с января

По словам министра Натальи Адигамовой, в этом году в планах у ведомства обследовать 365 тысяч земельных участков. Основная задача - не только выявить то или иное нарушение, но и помочь правообладателям устранить их.

«С начала этого года уже устранено 5,3 тысячи нарушений, среди них преимущественно самозахват, а также незаконные хостелы, производства, сервисы. Наибольшее количество нарушений устранено коллегами из Серпухова, Наро-Фоминска и Пушкино», - рассказала Адигамова.

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