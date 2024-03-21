Более 117 миллионов тонн стройотходов переработали в Подмосковье с 2021 года

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«С 2021 года подмосковной системой обращения строительных отходов вовлечено в легальный оборот и переработано более 117 миллионов тонн строительных отходов, из которых отходы пластика составили около 30 тысяч тонн», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

С помощью цивилизованной системы обращения со стройотходами большая часть мусора подлежит переработке во вторсырье, а не захоронению. В ведомстве напомнили, что перемещение строительных отходов в регионе должно сопровождаться электронным талоном.

«Система обращения строительных отходов продолжает развиваться, и следующей проблемой, которую предстоит решить, является переработка пластиковых отходов и получения из него вторичных материальных ресурсов», - добавил Фирсов.

В Подмосковье уже работают предприятия, которые перерабатывают пластик и производят товарную продукцию с его применением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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