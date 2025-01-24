Более 113 тысяч школьников Подмосковья прошли профориентацию за год

За год в проекте приняли участие свыше 113 тысяч учащихся 6–11 классов из 850 школ Московской области. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. При этом, более 90 тысяч ребят прошли основную профессиональную диагностику, еще 60 тысяч - дополнительную на портале проекта. Отмечается, что за год выросло и количество участников профессиональных проб: с десяти тысяч до 16 тысяч.

Проект активно развивается и начинает сотрудничать с новыми партнерами. Так, в 2024 году их количество увеличилось до 214. Среди новых площадок - Центр молодежного инновационного творчества в Жуковском, «Техноград» на ВДНХ и Технопарк «Кванториум» Центра «Орбита» в Королеве.

На семинаре лучшие школы получили награды. Среди лидеров - образовательные учреждения в Богородском округе, Домодедове, Дубне, Кашире и других городах.