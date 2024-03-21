Более 110 ям на дорогах в Солнечногорске устранят до конца дня

Уже с начала текущей недели подрядная организация приступила к подготовке дорожного полотна для последующего устранения повреждений. До окончания этой недели рабочие планируют завершить оценку и подготовку к ремонту около 1100 ям, занимающих более 2800 квадратных метров, а в течение следующей недели - полностью их устранить.

Приоритетными для проведения ремонтных работ станут улицы Лесная, Маяковского, Баранова, 1-я Гражданская, Военный городок, а также поселок Андреевка.

Стоит отметить, что общая длина улично-дорожной сети Солнечногорска с асфальтовым покрытием достигает 213 километров. В прошлом году в рамках муниципалитета было устранено более 1070 ям общей площадью около 2500 квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

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