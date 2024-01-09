Более 110 тысяч человек посетили лыжные трассы Подмосковья с начала сезона

«На территории парков и лесопарков Московской области функционирует 52 лыжные трассы. Из них 21 лыжня до одного километра и 31 лыжня с протяженностью от одного до 17 километров», - отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Рядом с большинством лыжных трасс можно приобрести в прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости.

Уточняется, что этой зимой десять новых лыжных трасс обустроили по программе губернатора «Парки в лесу». Так, они появились в Балашихе, Домодедове, Лыткарине и других округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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