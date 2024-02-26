26 февраля 2024, 23:08

Более 110 специалистов ГУСТ Подмосковья следили за порядком в регионе на выходных

ГУСТ МО
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Сотрудники ГУСТ МО активно следили за порядком в минувшее выходные. Специалисты подчеркивают, что праздничные дни не должны отражаться на уборке территорий.

Руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова сообщила, что на выходных за порядком в Подмосковье следили 115 сотрудников.

«За три дня специалисты проконтролировали устранение более 30 навалов мусора, например, привели в порядок несколько локаций в Воскресенске на улицах Беркино, дом 6, Калинина, дом 11, Мичурина, Осипенко», - указала Светлана Аипова.

В ГУСТ МО отметили, что инспекторы следили за плановой зачисткой территорий, особенно в период переменчивой погоды. Были проведены работы по очистке более 470 территорий в Балашихе, в том числе на улицах Брагина и проспекте Героев.

Цифровые методы контроля и надзора также применялись в работе. Система «Безопасный регион» выявила около 270 нарушений, которые были переданы на доработку. Например, в Рузском районе выявили случаи несвоевременной уборки и складирования грязного снега.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Мусор
26 февраля 2024, 23:58
Сотрудники лесничества помогли застрявшему в снегу автомобилисту под Рузой
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Специалисты Наро-Фоминского лесничества помогли вытащить машину из снежного плена. Застрявшего автомобилиста заметили во время патрулирования вблизи деревни Усадково Рузского городского округа.

Водителю не удалось самостоятельно выбраться из снежной ловушки, поэтому лесничие предложили помощь. Они смогли вытащить застрявший автомобиль на проезжую часть, используя патрульное авто и буксировочный трос.

В Комитете лесного хозяйства подчеркнули, что количество выпавшего снега в этом сезоне значительно превышает обычные показатели, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными и осторожными.

Лесничие всегда готовы помочь тем, кто попал в трудную ситуацию, но маршруты патрулирования, конечно, не могут охватить все дороги.

При возникновении любых нештатных ситуаций на дорогах рекомендуется обратиться в Единую службу спасения по номеру 112. Важно также заранее позаботиться о заряженном телефоне перед поездкой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков.

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Дороги Машины Водители
26 февраля 2024, 23:41
Более 120 спортсменов приняли участие в велосипедной гонке «Снежные дюны» в Лобне
Unsplash
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В Лобне прошла девятая традиционная зимняя велогонка «Снежные дюны». В этом году в спортивном мероприятии приняли участие более 120 человек.

Любители проехали дистанцию в 10 километров. Профессионалы - 20 километров. Юные велосипедисты соревновались на трассе в 2,5 километра.

«Велосипедный спорт я сам воспринимаю, как всесезонный, и не хочется ни зимой, ни весной, ни осенью останавливаться кататься, а это единственная гонка зимы, такая прямо масштабная, большая. И в принципе катаемся каждый день на велосипедах. Мне порекомендовали, что организаторы крутые, и трасса подготовленная, так что было интересно», - сказала участник гонки Александр Свечников.

Соревнования прошли в лобненском лесопарке. Там специально оборудовали трассы и нанесли необходимую разметку.

Независимо от результата все участники получили награды. Победителей наградили кубками и призами, а все остальные получили медали.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев ранее рассказал, что Подмосковье признали самым спортивным регионом России.

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Спортсмены Лобня
26 февраля 2024, 23:27
Свыше 5 тысяч человек посетили губернаторские карусели в парках Подмосковья за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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Более пяти тысяч человек прокатились на каруселях, установленных по программе губернатора на подмосковных площадках за период с 19 по 25 февраля. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Наибольшей популярностью пользовалась карусель в сквере имени Зайцева в Коломне, которой воспользовались более тысячи человек. Аттракцион в центральном парке Ногинска посетили более 900 граждан, а карусель в Домодедове - 600 жителей и гостей Подмосковья.

В Министерстве благоустройства отметили, что прокатиться на каруселях, установленных по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева , можно абсолютно бесплатно.

На территориях парков, где расположены аттракционы, оборудованы специальные зоны «Зима в Подмосковье». Для создания праздничной атмосферы они украшены елками, гирляндами и фонариками.

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Благоустройство Губернаторская программа Подмосковья Парки
26 февраля 2024, 23:12
Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества прошел в ДК «Чайка» в Лобне
Unsplash
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Во дворце культуры «Чайка» состоялся концерт в честь Дня защитника Отечества. На мероприятии присутствовали участники специальной военной операции и их семьи, ветераны и члены общественных организаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с женами военнослужащих в зоне спецоперации и пообещал оказывать дальнейшую поддержку семьям бойцов из Балашихи.

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Гостей праздничного концерта со сцены поздравила глава городского округа Лобня Анна Кротова.

«Особое внимание - поддержке участников специальной военной операции. В Лобне ведется большая работа по сбору и доставке посылок для бойцов, а также по оказанию помощи семьям военнослужащих», - сказала глава Лобни Анна Кротова.

Одним из почетных гостей праздника стал руководитель «Боевого братства» Лобни. Пподполковник Григорий Добродеев- кадровый военный, ветеран Афганистана, кавалер ордена Красной Звезды. Более 30 лет он отдал пограничной службе.

«Это праздник моей жизни, я же был военным, значит, мой праздник - 23 февраля. Если мы не будем собираться, вспоминать вот это, значит, победы не будет, а победа будет за нами», - подчеркнул Григорий Добродеев.

Лобня Концерты

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