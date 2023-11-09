Более 110 дефектов дорожного покрытия устранили в Ленинском округе за неделю
Специалисты дорожных служб Московской области продолжают устранять аварийные ямы. За минувшие сутки в Ленинском городском округе отремонтировали 11 дефектов покрытия.
Всего за неделю на территории городского округа устранили 114 дефектов дорожного покрытия. Они доставляли дискомфорт автовладельцам.
Отметим, что ямочный ремонт ведется круглый год. Качество выполненных работ оценивают при помощи системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). В ней фиксируется вся информация о выполненных ремонтах с использованием фотоматериалов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог.
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