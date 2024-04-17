Более 11 тысяч жителей Солнечногорска приняли участие в голосовании по благоустройству

Жители округа могут проголосовать за благоустройство общественной территории в Андреевке, яблоневого сада в Смирновке или Советской площади и территории у железнодорожной станции в Солнечногорске.

«Я благодарю жителей за активное участие в голосовании. Выбранная нашими жителями локация будет благоустроена в 2025 году по президентскому проекту „Формирование комфортной городской среды“», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Отдать свой голос за один из трех объектов можно на сайте , либо через мобильное устройство волонтеров, которые дежурят на территории округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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