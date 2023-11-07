Более 11 тысяч случаев незаконной перевозки стройотходов выявили в Подмосковье с начала года

Сумма штрафов за десять месяцев составила 470 миллионов 545 тысяч рублей. Только за первую неделю ноября камеры зафиксировали 234 нарушителя, которых оштрафовали более чем на пять миллионов рублей.

«В октябре 1,3 тысячи водителей были оштрафованы на сумму 61 миллион 156 тысяч рублей. Уже не первый месяц больше всех нарушают водители Балашихи: 208 постановлений на сумму более 19 миллионов рублей», - сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

В ведомстве напомнили, что штрафы за такой вид нарушений могут достигать 200 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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