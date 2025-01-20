20 января 2025, 13:13

Более 11 тысяч гектаров лесов благоустроят в Подмосковье в 2025 году

Комитет лесного хозяйства Московской области
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Агротехнические и лесоводственные уходы затронут более 11 тысяч гектаров земель в 2025 году. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

«Лесовосстановление - длительная, многолетняя работа, включающая в себя последовательные этапы, от качественного выполнения каждого из которых напрямую зависит конечный результат», - уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

По его словам, специалисты уничтожат нежелательную растительность на площади около шести тысяч гектаров, а также скосят траву и кустарники на четырех тысячах гектарах земли. Помимо этого, проектом предусмотрена посадка деревьев на площади 1,5 тысячи гектаров.

Экология
20 января 2025, 14:26
Подмосковье выиграло 2 медали на всероссийском турнире по велокроссу
СШОР по велоспорту
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Представительницы Московской области Софья Пантеева и Александра Белова выиграли две медали на всероссийских соревнованиях по велокроссу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Софья Пантеева выступала в возрастной группе 13-14 лет. Девушка завоевала серебряную медаль. Александра Белова заняла третье место в состязаниях среди спортсменок 15-16 лет. Еще одна представительница Московской области Дарья Картинина стала четвертой в группе 17-18 лет.

Напомним, всероссийские соревнования по велокроссу среди девушек, юниорок и женщин проходили 18–19 января в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края.

Спортсмены
20 января 2025, 14:26
Новое производство элементов для благоустройства запустят в Краснознаменске
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Группа компаний «Деталь Бизнеса» запускает новое предприятие в городском округе Краснознаменск. Здесь будут выпускать металлические конструкции и элементы для городского благоустройства, о чем рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем инвестиций в реализацию проекта расширения производства составляет порядка 200 миллионов рублей. Новое предприятие компания построила на участке, полученном по региональной программе „Земля за 1 рубль“. Уже сейчас компания готова принять на работу 50 сотрудников, которые смогут пройти обучение за счет предприятия», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

На новом производстве будут выпускать павильоны охраны и КПП, укрытия для велосипедов, конструкции городской уличной навигации и другое. В цехах уже установили новые станки, включая лазерный аппарат.

«Теперь у нас 18 тысяч квадратных метров и шесть современных цехов. Если ранее мы выпускали около 1,5 тысяч тонн готовой продукции, то после запуска новой площадки этот объем увеличится минимум на 20%», - отметил управляющий директор Группы компании «Деталь бизнеса» Павел Исупов.

Инвестиции Бизнес Промышленность
20 января 2025, 14:22
Художник Алексей Шилов украсил стены лицея в Лобне живописными пейзажами
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Роспись стен завершилась в лицее Лобни. Живописные пейзажи на стене площадью около 200 квадратных метров появились в коридоре образовательного учреждения.

Работой занималась команда художников. Для создания пейзажей Алексей Шилов использовал архивные фотографии из местного музея.

Изображения посвящены истории городского округа Лобня. На стенах лицея можно увидеть озеро Киово и его окрестности, а также чаек.

«Этот проект вносит значительный вклад в формирование высокого культурного уровня и гармоничное развитие наших лицеистов. Благодарим Алексея Шилова за профессионализм и уникальный авторский стиль, который обогатил образовательное пространство города», - прокомментировали педагоги лицея.

Отметим, что Алексей Шилов является членом Творческого союза художников России. Его работы известны во многих городах Московской области.

Школы Лобня Художники
20 января 2025, 14:09
Межшкольный этап «Математических боев» начался в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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В школе № 32 микрорайона 1 Мая состоялся первый этап межшкольного турнира «Математические бои», который является частью Балашихинской школьной лиги. Открытие турнира провел глава Балашихи и секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров.

В этом году организаторы решили расширить формат Балашихинской школьной лиги, предоставив возможность проявить себя не только спортсменам, но и тем, кто интересуется творчеством и медиа. Одним из новых направлений стали математические бои.

Сергей Юров отметил, что такие соревнования помогают школьникам не только развивать математические навыки, но и учиться работать в команде и представлять результаты своей работы. Он выразил уверенность в успехе данного направления и пожелал удачи всем участникам.

По правилам математического боя команды получают одинаковые задачи и время на их решение. Участники работают в разных помещениях, а затем встречаются для обсуждения. Одна команда выступает в роли докладчика, в то время как другая задает вопросы и ищет недостатки в решениях. Об этом рассказала директор учебно-методического центра Балашихи Татьяна Рожкова.

Она также сообщила, что до Нового года прошел школьный этап, в котором были отобраны 36 команд из пятых, шестых, седьмых и восьмых классов. Межшкольный этап проходит на девяти площадках, и 18 команд, показавших лучшие результаты, продолжат борьбу в следующую субботу. В финал, который состоится в апреле, выйдут восемь лучших команд.

Одной из победительниц первого дня стала ученица восьмого класса школы № 26 Анастасия Селина. Она рассказала, как узнала о турнире от своей учительницы математики и стала заместителем капитана команды. «Состязания прошли очень интересно! Мы с командой 30-й школы шли с равным количеством баллов, но на последней задаче нам удалось вырвать победу», - поделилась Анастасия.

Школьники Балашиха

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