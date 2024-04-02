Более 11 тысяч дефектов устранят в парках Подмосковья к 26 апреля

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал, что на проверках зафиксировали 11,5 тысячи дефектов, из которых 8,28 тысячи текущих и 3,22 тысячи ресурсных. Чтобы устранить недочеты, в парках нужно покрасить уличную мебель и входные группы, привести в порядок ограждения и ливневки, удалить сухостой.

До начала лета нужно провести ремонт дорожек и резиновых покрытий, заменить отдельные элементы детских и спортивных площадок.

Устранить 100% дефектов планируется до 26 апреля.

Стало известно, что лиственница из Волоколамского округа представит Подмосковье на национальном конкурсе «Российское дерево года». Этот памятник природы расположен на территории усадьбы Гончаровых, где не раз бывал сам Пушкин.

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