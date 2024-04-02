02 апреля 2024, 18:11

Более 11 тысяч дефектов устранят в парках Подмосковья к 26 апреля

Пресс-служба Минблаго МО
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Проверку готовности к теплому сезону провели в 194 парках Подмосковья. Все обнаруженные дефекты устранят до 26 апреля.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал, что на проверках зафиксировали 11,5 тысячи дефектов, из которых 8,28 тысячи текущих и 3,22 тысячи ресурсных. Чтобы устранить недочеты, в парках нужно покрасить уличную мебель и входные группы, привести в порядок ограждения и ливневки, удалить сухостой.

До начала лета нужно провести ремонт дорожек и резиновых покрытий, заменить отдельные элементы детских и спортивных площадок.

Устранить 100% дефектов планируется до 26 апреля.

Стало известно, что лиственница из Волоколамского округа представит Подмосковье на национальном конкурсе «Российское дерево года». Этот памятник природы расположен на территории усадьбы Гончаровых, где не раз бывал сам Пушкин.

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Благоустройство Парки
02 апреля 2024, 19:02
Почти 150 семей в Солнечногорске переедут из аварийного жилья в новый дом в микрорайоне Рекинцо-2
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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В микрорайоне Рекинцо-2 городского округа Солнечногорск завершается строительство пятисекционного многоэтажного дома. В него уже скоро переедут 147 семей из аварийного жилья.

Глава Солнечногорска Константин Михальков, вместе с председателем Совета депутатов округа Мариной Веремеенко и будущими жителями из микрорайона Центральный осмотрели ход выполненных работ. На данный момент строители заканчивают отделку квартир и занимаются благоустройством территории.

Константин Михальков отметил удобную планировку квартир и современный ремонт. По его словам, большая часть квартир уже готова к заселению. Он также подчеркнул наличие необходимой инфраструктуры в шаговой доступности, включая поликлинику, магазины и большую школу на 1100 мест. К тому же, в начале сентября здесь начнет работу детский сад на 320 мест.

В нем будет 13 групп, каждая из которых оборудована спальней, общей комнатой, раздевалкой, туалетом и буфетом. Дополнительно в детском саду предусмотрены физкультурный зал, зал для музыкальных занятий, пищеблок, медицинские кабинеты и постирочная.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе началась запись детей в первые классы.

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Солнечногорск Аварийное жилье Квартиры
02 апреля 2024, 19:01
Пчеловод из Шатуры отправил бойцам СВО 130 килограммов меда
Администрация городского округа Шатура
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Житель деревни Погостище городского округа Шатура Александр Басов во второй раз отправил бойцам в зону проведения специальной военной операции 130 килограммов меда с собственной пасеки. Первую партию целебного продукта военнослужащие получили в феврале.

Как рассказали в администрации округа, разведением пчел Басов занимается уже несколько десятилетий. Свой мед он раньше передавал детям в детские дома, а сейчас почувствовал, что нужно помочь бойцам на передовой.

Сначала, в феврале, пчеловод отправил 100 килограммов, теперь уже 130 и на достигнутом останавливаться не собирается, ведь он знает, что делает по-настоящему нужное дело.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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Военные Шатура Продукты
02 апреля 2024, 18:53
Вокальный ансамбль из Лобни завоевал диплом первой степени на всероссийском конкурсе
Unsplash
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Вокальный ансамбль «Почемучки» из городского округа Лобня на заочном этапе Всероссийского вокального конкурса-фестиваля «Ансамбли России» получил диплом первой степени. Юные таланты являются воспитанниками дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов».

Руководит ансамблем талантливый педагог Ирина Родионова.

В Лобне на сцене дома культуры «Чайка» ранее прошел фестиваль хоровых коллективов «Если другом стала песня». Мероприятие в городском округе состоялось в 18-й раз, участие в нем приняли лучшие хоры из школ и культурно-досуговых учреждений округа Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе. Педагогам помогут приобрести свое жилье с помощью ипотеки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня конкурсы
02 апреля 2024, 18:46
Губернский колледж занял первое место на областном конкурсе инклюзивного образования
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Губернский колледж представил уникальный проект на областном конкурсе «Лучшая практика профессионального инклюзивного образования» и занял первое место. В мероприятии приняли участие 33 профессиональных образовательных организаций Московской области и представили 54 работы в 15 номинациях.

Конкурс направлен на повышение качества и доступности инклюзивного профессионального образования, а также на поддержку лучших практик в данном направлении. По результатам отборочного этапа в финал вышли 13 работ.

Полуфиналисты в формате публичных выступлений защищали практики перед экспертным советом. Практику Губернского колледжа «Метод проектов как эффективное средство творческой самореализации и профессионального самоопределения обучающихся СПО в условиях инклюзивного образования» признали лучшей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

конкурсы Образование

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