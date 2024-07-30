Более 108 млн рублей выделили на ремонты школ и детских садов в Коломне
Летний период в Коломне — пора ремонтов в образовательных учреждениях. В этом году на эти цели выделили более 108 миллионов рублей из городского бюджета.
Например, на крыше детского сада «Золотая рыбка» строители обновили стропильную систему. Сейчас они укладывают профнастил. Одновременно продолжаются работы внутри помещения - косметический ремонт на втором этаже.
«Традиционно мы используем летний сезон, чтобы максимально реализовать все планы по ремонту образовательных учреждений. Помимо „Золотой рыбки“, сейчас рабочие завершают обновление пищеблоков в детском саду „Жаворонок“, в гимназии № 9 имени Горшкова, в детском саду „Орленок“. В детском саду № 1 „Аленький цветочек“ в корпусе „Кораблик“ заменят окна, отремонтируют туалеты и спортивный зал, а также заасфальтируют дорожки и проезды. Новые окна установят в Сергиевской школе, в школе № 16 отремонтируют кабинеты охраны зрения», - рассказала начальник управления образования администрации округа Янина Щеглова.
Первоочередно в образовательных учреждениях Коломны ремонтируют кровлю, входные группы, туалеты и пищеблоки. Во всех зданиях выполняют текущий ремонт учебных помещений и рекреаций.
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