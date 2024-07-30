30 июля 2024, 11:02

Более 108 млн рублей выделили на ремонты школ и детских садов в Коломне

Пресс- служба администрации Городского округа Коломна
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Летний период в Коломне — пора ремонтов в образовательных учреждениях. В этом году на эти цели выделили более 108 миллионов рублей из городского бюджета.

Например, на крыше детского сада «Золотая рыбка» строители обновили стропильную систему. Сейчас они укладывают профнастил. Одновременно продолжаются работы внутри помещения - косметический ремонт на втором этаже.

«Традиционно мы используем летний сезон, чтобы максимально реализовать все планы по ремонту образовательных учреждений. Помимо „Золотой рыбки“, сейчас рабочие завершают обновление пищеблоков в детском саду „Жаворонок“, в гимназии № 9 имени Горшкова, в детском саду „Орленок“. В детском саду № 1 „Аленький цветочек“ в корпусе „Кораблик“ заменят окна, отремонтируют туалеты и спортивный зал, а также заасфальтируют дорожки и проезды. Новые окна установят в Сергиевской школе, в школе № 16 отремонтируют кабинеты охраны зрения», - рассказала начальник управления образования администрации округа Янина Щеглова.

Первоочередно в образовательных учреждениях Коломны ремонтируют кровлю, входные группы, туалеты и пищеблоки. Во всех зданиях выполняют текущий ремонт учебных помещений и рекреаций.

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Коломна Детские сады
30 июля 2024, 11:43
Около 100 нарушений в работе уличных фонарей устранили в Подмосковье в июле
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Около 100 нарушений в работе уличного освещения устранили в Подмосковье в июле.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, качественная работа уличного освещения важна для безопасности жителей в темное время суток. Для обеспечения исправной работы фонарей инспекторы ведомства регулярно проверяют их и выявляют нарушения. В этом также помогают камеры системы «Безопасный регион».

Всего в июле коммунальщики устранили 91 дефект, из них 29 - в Красногорске. Всего с начала года специалисты восстановили освещения более чем на тысяче объектах.

Сообщить о нарушениях в работе уличного освещения жители могут в территориальных отделах. Их месторасположение опубликовано на интерактивной карте.

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Благоустройство
30 июля 2024, 11:39
Звезды эстрады выступили на Дне города в Волоколамске
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Волоколамску исполнилось 889 лет. В эту субботу прошел масштабный праздник в День городского округа. В течение дня для жителей и гостей работали развлекательные площадки. Завершили вечер концертом, на котором выступили звезды российской эстрады.

Утром программа началась в городском парке, а завершилась вечером на главной площади. Для взрослых и детей организовали точки по продаже сладостей, игрушек и сувениров. Местом притяжения стал праздничный концерт.

Сначала выступили артисты клубных формирований домов культуры. Они показали пролог, посвященный Дню города и Году семьи, объявленному президентом России Владимиром Путиным.

Гостей со сцены поздравила временно исполняющий полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова и пожелала процветания городскому округу.

В конце для жителей подготовили подарок - праздничный концерт. Популярные хиты исполнили «Винтаж», «Балаган Лимитед», «Инь-Ян», Kolunov и LYRIQ.

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Праздники Семья Концерты Волоколамск
30 июля 2024, 11:36
Администрация Чехова провела встречу с жителями микрорайона Венюково
Телеканал «360»
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Выездной прием администрации городского округа Чехов прошел в микрорайоне Венюково. Встречу с жителями провел глава муниципалитета Михаил Собакин.

Жители смогли задать вопросы главе округа, депутатам и профильным специалистам администрации, главному врачу Чеховской больницы Андрею Попову и представителям Молодежного парламента. Среди наиболее острых тем: вопросы ЖКХ, благоустройства и ремонта дорог.

В Венюково в день приема было многолюдно, спектр озвученных проблем был очень широкий. Большую часть вопросов решили прямо на месте, а те, что требуют доработки взяли на особый контроль. Жители отметили, что в рамках выездной администрации можно обсудить тему сразу с несколькими специалистами и рассмотреть разные варианты решения.

Такие приемы жителей в формате выездной администрации проводятся каждый четверг.

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Чехов
30 июля 2024, 11:35
Свыше 4 тысяч нарушений лесного законодательства выявили в Подмосковье с января
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С начала года лесная охрана Московской области зафиксировала 4,2 тысячи нарушений законодательства. Проверки проводились в основном на лесных участках, максимально приближенных к населенным пунктам, садовых товариществах. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

По словам председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Евгения Агулова, больше всего нарушений выявили на территории Волоколамского лесничества - 772. На территории Истринского лесничества зафиксировали 505 недочетов, на территории Бородинского лесничества - 272.

Отмечается, что чаще всего нарушители не соблюдали правила пожарной и санитарной безопасности, а также самовольно занимали лесные участки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал усилить пожарную безопасность в лесах.

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Лесные пожары

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