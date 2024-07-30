Более 108 млн рублей выделили на ремонты школ и детских садов в Коломне

Например, на крыше детского сада «Золотая рыбка» строители обновили стропильную систему. Сейчас они укладывают профнастил. Одновременно продолжаются работы внутри помещения - косметический ремонт на втором этаже.

«Традиционно мы используем летний сезон, чтобы максимально реализовать все планы по ремонту образовательных учреждений. Помимо „Золотой рыбки“, сейчас рабочие завершают обновление пищеблоков в детском саду „Жаворонок“, в гимназии № 9 имени Горшкова, в детском саду „Орленок“. В детском саду № 1 „Аленький цветочек“ в корпусе „Кораблик“ заменят окна, отремонтируют туалеты и спортивный зал, а также заасфальтируют дорожки и проезды. Новые окна установят в Сергиевской школе, в школе № 16 отремонтируют кабинеты охраны зрения», - рассказала начальник управления образования администрации округа Янина Щеглова.

Первоочередно в образовательных учреждениях Коломны ремонтируют кровлю, входные группы, туалеты и пищеблоки. Во всех зданиях выполняют текущий ремонт учебных помещений и рекреаций.

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