Более 106 тысяч гектаров подготовили к севу яровых в Подмосковье

К посевной подготовили уже 106 тысяч гектаров почвы - это 39% от запланированного объема площадей в этом году.

Озимые культуры продолжают подкармливать. Эту работу выполнили уже на 76,7 гектара земли. Питательные элементы получили почти 70 тысяч гектаров озимых зерновых, более семи тысяч гектаров озимого рапса и более 31 тысячи гектаров многолетних трав.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия начал курировать Вячеслав Духин. О новых назначениях в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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