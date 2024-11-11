Более 1000 жителей посетили театр в Химках по Пушкинской карте с 1 января

Театр «Наш Дом» стал одним из первых участников федерального проекта «Пушкинская карта». Билеты на постановки, используя Пушкинскую карту, можно купить на портале культура.рф и на сайте театра.

Как отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова, театр «Наш Дом» - это единственный профессиональный драматический театр в городском округе Химки. В его репертуаре - шедевры русской и зарубежной классики и современные произведения.

«За 25 лет на двух площадках театра показали более шести тысяч спектаклей», - добавила она.

Оформить Пушкинскую карту могут жители Химок в возрасте от 14 до 22 лет. На ее счету уже лежат пять тысяч рублей, деньги можно потратить на посещение театров, музеев, библиотек и других культурных учреждений.

Общественный деятель Егор Ченюк отметил, что средства будут поступать на карту ежегодно до тех пор, пока ее держателю не исполнится 23 года.

Приобрести билеты и узнать подробную информацию о спектаклях можно на сайте.

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