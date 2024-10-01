01 октября 2024, 15:24

Более 1000 светильников установили в 12 населенных пунктах под Серпуховом в июле

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Программа модернизации освещения продолжается в городском округе Серпухов. В ее рамках обновляют системы наружного освещения, светотехническое оборудование и устанавливают светильники.

Системы наружного освещения обустраивают в Серпухове в рамках реализации проекта «Светлый город». Сейчас на 11 объектах уже установили 375 опор и 835 светильников уличного освещения, скоро их подключат.

Подобные работы прошли в Протвине. Там установили 115 опор уличного освещения. Все новые линии уже подключили к действующей сети.

Еще 85 опор и 136 светильников установят в Пущине. Оборудование уже смонтировали на улицах Старопущинской и Михайловский спуск.

Также за счет средств бюджета Серпухова в июле в 12 населенных пунктах установили 1051 светильник и проложили более 35 километров линий СИП.

В сентябре подписали контракты на проведение работ по устройству и модернизации уличного освещения на шести улицах в Серпухове, а также в 14-ти деревнях округа, поселке Шарапова Охота и селе Липицы.

В этом году подобные работы пройдут в деревнях Аладьино, Волково, Костино, Левашово, Райсеменовское, Скрылья, поселке Шарапова Охота и селе Липицы.

Отметим, что работы проходят благодаря государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды на 2023–2027 годы».

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Электричество Серпухов Ремонтные работы
01 октября 2024, 15:24
Презентация книги о почетных жителях прошла в Наро-Фоминске
Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
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Долгожданное издание «Почетные граждане земли Наро-Фоминской» было представлено жителям округа. Презентация состоялась в зале заседаний администрации Наро-Фоминска.

Работа над созданием книги стартовала в декабре 2023 года. Инициативная группа собрала более 130 историй и биографий выдающихся жителей округа, от маршала Георгия Жукова до современных деятелей промышленной, военной, культурной, и социальных сфер.

Глава городского округа Роман Шамнэ назвал выпуск издания глубоко символичным, поскольку он был приурочен к предстоящему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. «Все герои книги внесли и продолжают вносить свой вклад в победные свершения нашей великой страны»,- отметил руководитель муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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Книги Наро-Фоминск Литература
01 октября 2024, 15:22
Сотрудников института инженерной физики наградили к юбилею Серпухова
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В честь 685-го юбилея Серпухова в округе наградили работников одного из ведущих предприятий. Им вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

Заместителя главного конструктора института инженерной физики Алексея Рязанцева наградили за плодотворный труд, высокий профессионализм в работе и активную жизненную позицию. Ему вручили знак отличия «Князь Серпуховский Владимир Храбрый».

Также почетными грамотами и благодарственными письмами удостоили других сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса от имени главы городского округа Серпухов Сергея Никитенко.

«Ведущему предприятию наукограда - процветания, новых открытий и свершений на благо нашей страны», - прокомментировал Сергей Никитенко.

Отметим, что администрация округа тесно сотрудничает с институтом в рамках развития научного потенциала муниципалитета.

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Награды Серпухов Промышленность
01 октября 2024, 14:56
Концерт ко Дню пожилого человека прошел в ДК «Космос» в Волоколамске
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В воскресенье в доме культуры «Космос» жители Волоколамского округа собрались на концерт под девизом «С улыбкой по жизни», приуроченный ко Дню пожилого человека. Программа началась с теплых слов благодарности и поздравлений от ведущей Ксении Смоляковой в адрес старшего поколения.

Концерт открыл вокальный коллектив «Кнопочки», самые юные артисты, а танцевальный номер для гостей подготовила Анастасия Короткова. Выступления сменяли друг друга подобно течению времени, где юные таланты уступали сцену более взрослым и опытным артистам. Танцевальные номера чередовались с вокальными выступлениями, создавая атмосферу домашнего уюта в зале, где зрителями были бабушки, мамы и дети участников.

Праздник завершился зажигательным танцем коллектива «Импульс». После концерта слово взяла Светлана Кузьминична Жерновая, первый заместитель Председателя Совета ветеранов Волоколамского городского округа и Председатель первичной организации «Привокзальная». Она выразила благодарность организаторам, участникам и гостям за подаренные положительные эмоции и пожелала всем оставаться молодыми душой.

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Концерты Волоколамск
01 октября 2024, 14:43
Отопительный сезон начался в Подмосковье
Медиасток.рф
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Отопительный сезон начался в Подмосковье 1 октября. В первую очередь тепло включат в школах, детских садах и медучреждениях, затем — в жилых домах и на предприятиях.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, процесс включения отопления займет до двух недель. К запуску уже подготовили 53,5 тысячи жилых домов, 2,8 тысячи котельных, 1,5 центральных тепловых пунктов, 43,2 тысячи подстанций, 10,7 тысячи километров теплосетей.

Узнать, когда тепло появится в конкретном доме, можно на карте коммунальных услуг и через Telegram-бот.

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ЖКХ Отопление

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