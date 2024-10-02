Более 1000 деревьев и кустарников высадили в Ленинском округе в сентябре

Больше всего деревьев и кустарников появилось на улице Заводской в Видном - 40 кустов кизильника и 200 спирей. В шестом микрорайоне города посадили более 100 кустов, в жилом комплексе «Ново-Молоково» - 70 саженцев дерена белого. Озеленили и другие локации, например в поселках Володарского Дрожжино, Развилка и Горки Ленинские.

Улицы населенных пунктов округа также украсили сиренью, рябиной, туей, яблонями, вишнями и сливам. До середины октября будет посажено еще около 700 деревьев и кустов.

Кроме того, на территории муниципалитета готовят к зиме клумбы. Этой работой занимаются специалисты отдела озеленения МБУ «Благоустройство».

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