Более 1000 человек посетили фестиваль «Культурный код Подмосковья» в Чехове

В рамках фестиваля прошел бесплатный мастер-класс по сапбордингу. Также для всех желающих работала фотозона «Гордость земли Чеховской». Здесь разместили портреты людей, связанных с историей городского округа.

Кроме спортивных мероприятий, для посетителей подготовили развлекательную программу и мастер-классы от местных рукодельниц и художниц. Для детей провели игры, викторины и конкурсы.

Всего фестиваль «Культурный код Подмосковья» посетило более 1000 человек. Следующее мероприятие пройдет в будущие выходные. Жителей приглашают на ночь в парке со светодиодным заплывом на сапах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».