Более 100 жителей Мытищ прошли осмотр в День мужского и женского здоровья

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В рамках мероприятия пациенты могли сдать анализы на онкомаркеры, пройти рентгенодиагностику, ЭКГ и УЗИ по показаниям врача. Также организовали консультацию у акушера-гинеколога, уролога, онколога, стоматолога и терапевта.

Напомним, что такие мероприятия позволяют жителям своевременно выявлять и предотвращать различные заболевания, что способствует улучшению общего состояния здоровья населения округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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