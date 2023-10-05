Более 100 земельных участков под строительство домов выставили на торги в Ступине

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С начала года средняя стоимость одной сотки в Ступине составила 52 569 рублей, а среднее число участников аукциона - четыре человека.

Например, сейчас в городском округе на аукцион выставили земельный участок площадью пять соток для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды составляет 13 лет.

«На участке рядом с лесом можно построить жилой дом, гараж, вспомогательные постройки и выращивать сельскохозяйственные культуры. Заявки на участие в аукционе принимаются до 31 октября, а сам аукцион состоится 2 ноября 2023 года», - уточнили в ведомстве.

Еще больше лотов опубликовали на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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