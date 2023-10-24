Более 100 юных спортсменов приняли участие в турнире по рукопашному бою в Химках
Межрегиональный детско-юношеский турнир по рукопашному бою прошел в Химках. Участие в нем приняли более 100 спортсменов из Москвы, Калуги, Рыбинска, Реутова, Королева, Мытищ и Одинцовского округа.
Соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» в микрорайоне Подрезково. С приветственным словом к участникам обратился председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.
«Уверен, с таким мастерством, которое сейчас демонстрируют юные бойцы, наша страна отразит любые вызовы. Поздравляю ветеранов спецназа и всех воспитанников военно-патриотических клубов с наступающим праздником - Днем подразделений специального назначения», - сказал Малиновский.
Юных участников соревнований поддержали родители, представители общественных организаций и образовательных учреждений, тренеры и спортсмены, а также муниципальный депутат Алексей Федоров.
«Считаю важным проводить работу, направленную на популяризацию здорового образа жизни, развитие военно-прикладных видов спорта и военно-патриотического воспитания молодежи в такое ответственное для страны время», - отметил он.
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