24 января 2024, 14:11

Более 100 юных пациентов в Клину получили консультацию у врачей НИКИ детства

Данила Кирьянов
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Врачи НИКИ детства провели выездные консультации в Реутове. Свыше 100 ребят смогли пройти комплексное обследование и ультразвуковую диагностику, а также сдать анализы.

Медики приехали на специализированном автобусе научно-исследовательского клинического института детства. Мобильный комплекс оснащен современным оборудованием: здесь проводят лабораторное исследование мочи и крови маленьких пациентов. Результаты родители получают на руки в течение нескольких минут.

Второй этап обследования - консультация узкопрофильных специалистов. Мобильная бригада состоит из семи высококвалифицированных докторов.

«Я как врач-кардиолог, в первую очередь консультирую новорожденных детей с пороками сердца. Важно вовремя диагностировать отклонения по здоровью у малышей и направить к кардиохирургам. В том числе, еще одна обширная группа обращений связана с нарушениями ритма», - отметила врач-кардиолог отделения выездной и дистанционной форм оказания медицинской помощи НИКИ детства Анастасия Синикина.

Врачи НИКИ детства приезжают в Клин раз в два месяца. В следующий раз они проведут консультации в округе в марте.

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Дети Врачи
24 января 2024, 14:22
Подмосковные больницы получили почти 40 новых санитарных автомобилей в 2023 году
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Почти 40 новых санитарных машин получили подмосковные больницы в 2023 году. Их будут использовать для неотложной и паллиативной службы.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, в прошлом году на закупку новых машин направили более 70 миллионов рублей. Всего закупили 22 автомобиля для неотложки и 17 - для паллиативной службы.

«Мы уделяем большое внимание развитию паллиативной и неотложной помощи в регионе. Поэтому продолжаем оснащать медицинские организации Подмосковья санитарным автотранспортом», - сказала она.

Машины поступили в больницы Химок, Балашихи, Луховиц, Можайска, Мытищ, Орехово-Зуева и других округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом. Сейчас больница готова на 80%.

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Больницы
24 января 2024, 14:13
Новый резидент в ОЭЗ «Кашира» создаст более тысячи рабочих мест
Пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области
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Компания «Л-ПАК» построит завод гофрированного картона и упаковочной продукции в особой экономической зоне «Кашира». Объем инвестиций в проект оценивается в 19 миллиардов рублей.

«В конце 2023 года инвестор приступил к строительству первой очереди производственно-складского комплекса площадью 62 тысячи квадратных метров. На первом этапе на предприятии создадут около 500 рабочих мест, далее штат увеличат до 1300 сотрудников», - рассказала заместитель председателя правительства Екатерина Зиновьева.

Запустить первую очередь комплекса планируется в конце 2024 года. Полностью проект реализуют в течение трех лет. «Л-ПАК» также планирует возвести завод по переработке макулатуры, который сможет принимать вторсырье со всего Подмосковья.

«Наша компания выпускает десятки тысяч разных видов гофрокартонных изделий. Наша миссия - создавать надежную и экологичную упаковку для любых нужд с заботой о человеке, обществе и природе. Основное сырье - бумага и картон», - отметил директор по развитию «Л-ПАК» Сергей Романов.

Проект на территории ОЭЗ «Кашира» реализуют при содействии Корпорации развития Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них - предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

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Инвестиции Рабочие места Кашира
24 января 2024, 14:11
Площадку по раздельному сбору отходов открыли в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В микрорайоне Сходня городского округа Химки открыли новую площадку «Мегабак». Она расположена на улице Горького, вблизи владения 13.

«Мегабак» действует в Химках уже три года. За это время на заводы по переработке отправили более 10 тонн отходов.

«Сдать в „Мегабак“ можно старую бытовую технику, спил растений, бумагу, картон, стекло, пластиковые и жестяные емкости, книги, одежду», - отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Руслан Шаипов.

В мини-офисе на площадке за сдачу вторсырья можно получить оплату согласно прейскуранту. Сумма зависит от фракции собранных отходов.

Программу реализуют в рамках развития комплексной системы по обращению с отходами - одной из основных целей национального проекта «Экология».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в Подмосковье провели работы по благоустройству 59 общественных территорий.

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ЖКХ Химки Мусорные полигоны в РФ
24 января 2024, 14:10
Масштабная программа мероприятий пройдет в Химках ко Дню студента
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Татьянин день в Химках запланирована обширная программа мероприятий. 25 января в городском округе проведут бал студентов, концерты, флешмобы, фотосессии, мастер-классы, а также спортивные эстафеты на льду.

В 11:30 запланировано начало программы мероприятия «Зимний бал». Пройдет он в главном учебном корпусе Российской международной академии туризма в Химках. Праздник будет украшен выступлением духового оркестра Сходненской школы искусств. В конце бала для всех желающих будет организована дегустация сбитня - традиционного горячего напитка, приготовленного из меда, пряностей и трав.

В парке имени Толстого в 17:00 начнется дискотека «Растопи снег», а также фотосессия с забавными табличками и концерт «Музыка в парке» на главной сцене. В музейно-выставочном комплексе «Артишок» будут проведены семинар по профориентации «Маршрут успеха», экологический мастер-класс «Кормушки для птиц», эстафета «Катим сани» и конкурсная программа «Метание Валенков».

На театральном катке в 16:00 запланирован спортивный праздник. Принять участие в нем смогут все желающие.

В Московском государственном институте культуры в 10:00 начнется праздничное мероприятие «Виват, студент!». В холле первого этажа будут организованы фото и видеозоны, а также каждый желающий сможет оставить свое послание будущим студентам.

Кроме того, студенты различных факультетов продемонстрируют флешмоб и выступят на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

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Праздники Химки Студенты

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