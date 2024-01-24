Более 100 юных пациентов в Клину получили консультацию у врачей НИКИ детства

Медики приехали на специализированном автобусе научно-исследовательского клинического института детства. Мобильный комплекс оснащен современным оборудованием: здесь проводят лабораторное исследование мочи и крови маленьких пациентов. Результаты родители получают на руки в течение нескольких минут.

Второй этап обследования - консультация узкопрофильных специалистов. Мобильная бригада состоит из семи высококвалифицированных докторов.

«Я как врач-кардиолог, в первую очередь консультирую новорожденных детей с пороками сердца. Важно вовремя диагностировать отклонения по здоровью у малышей и направить к кардиохирургам. В том числе, еще одна обширная группа обращений связана с нарушениями ритма», - отметила врач-кардиолог отделения выездной и дистанционной форм оказания медицинской помощи НИКИ детства Анастасия Синикина.

Врачи НИКИ детства приезжают в Клин раз в два месяца. В следующий раз они проведут консультации в округе в марте.

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