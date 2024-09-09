09 сентября 2024, 15:37

Более 100 юных футболисток приняли участие в спортивном фестивале в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Фестиваль по футболу среди девочек «Мы в игре!» прошел на стадионе «Новые Химки». Всего за первенство на соревнованиях боролись свыше 100 участниц из 12 команд.

Перед началом состязаний спортсменки выполнили общую разминку и упражнения с мячом и конусами. Также для них организовали тематические игры. Турнир провели во второй половине дня. Команды сыграли три матча, каждый из которых длился около пяти минут. Наградой для участниц стали мастер-класс и автограф-сессия от кумиров из футбольного клуба «Химки».

Фестиваль посетили почетные гости, среди которых заслуженные работники физической культуры Российской Федерации, выдающиеся тренеры, мастера спорта и сотрудники администрации.

Напомним, что в Химках регулярно организуют спортивные мероприятия, турниры и фестивали. Также в округе действуют кружки и секции разной направленности, а спортивные школы и комплексы оснащены современным оборудованием.

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Химки Футбол Фестивали
09 сентября 2024, 15:28
Спортсменки из Подмосковья выиграли 2 медали на соревнованиях по велоспорту
Училище олимпийского резерва №1
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София Непрынцева и Алина Грамашова из Подмосковья стали призерами на всероссийских соревнованиях и первенстве России по велоспорту ВМХ фристайл-парк. Девушки завоевали золото и серебро, о чем сообщили в Минспорте Московской области.

Непрынцева представляет Училище олимпийского резерва № 1. София стала лучшей на всероссийских соревнованиях в своей возрастной категории. В тройку сильнейших вошли участницы из Москвы и Тюменской области.

Грамашова стала серебряным призером первенства России среди юниоров по велосипедному спорту ВМХ фристайл-парк. Девушка тоже тренируется в Училище олимпийского резерва № 1. На первой и третьей ступенях пьедестала расположились представительницы Санкт-Петербурга.

Турнир провели в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены
09 сентября 2024, 15:23
Выездной читальный зал организовали в парке «Москворецкий» в Воскресенске
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Аллею читающих в парке «Москворецкий» городского округа Воскресенск приурочили ко Дню знаний и Международному дню распространения грамотности. Дети могли взять понравившуюся книгу, поучаствовать в познавательной викторине и смастерить себе школьный пенал.

Сотрудники городской библиотеки № 1 и комплекса информационно-библиотечного обслуживания организовали для детей и их родителей выездной читальный зал. Вместе с родителями дети играли в настольные игры, участвовали в викторине на проверку грамотности, делали своими руками пенал для школьных принадлежностей. Все желающие также могли посмотреть книжную выставку «PRОграмотность» и взять любую книгу из «читающего чемоданчика» с буккроссингом.

Читальный клуб открыт 14 сентября с 11:00 до 12:30. Он находится у главного входа в парк «Москворецкий».

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Книги Воскресенск
09 сентября 2024, 14:56
Зал борьбы в спортивном комплексе «Руслан» отремонтируют в Дубне к ноябрю
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За два месяца зал борьбы в комплексе «Руслан» в Дубне планируют полностью обновить. Для бойцов уже закупили специальные ковры и спортивную форму.

Ремонт в зале уже стартовал. Рабочие снимают старое покрытие со стен. После их покрасят в светлые тона.

Также специалисты отремонтируют входную группу и обновят потолок. Все работы должны закончить до конца октября, чтобы спортсмены могли начать тренировки.

«Закупили борцовские ковры и спортивную форму. Постоянно находимся на связи, советуемся с тренером нашей спортивной школы, мастером спорта СССР, заслуженным работником физической культуры РФ Николаем Малышевым», - прокомментировал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Отметим, что воспитанники секции регулярно показывают высокие результаты. А через месяц самбист Михаил Спориш в составе сборной России будет защищать честь страны на первенстве мира среди юниоров.

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Спортсмены Дубна Ремонтные работы
09 сентября 2024, 14:16
Самозанятых Подмосковья пригласили на бизнес-форум от лидеров отрасли
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Предпринимателей Подмосковья приглашают на форум «Мой бизнес. Самозанятые. Путь к успеху» 11 сентября. Мероприятие завершит серию спецкурсов, организованных центром «Мой бизнес» в августе и сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.

Программа форума включает выступления бизнес-экспертов, воркшопы и мастер-классы в таких сферах, как: мода, стиль, красота, кулинария и кондитерское дело. Также для участников запланирована ярмарка косметики, аксессуаров и одежды.

Среди спикеров - эксперт по невербальным коммуникациям Михаил Дементьев, основатель бренда одежды Илья Булычев, кондитер Марина Синицкая и другие.

В ведомстве уточнили, что на форум приглашают как опытных, так и начинающих самозанятых. Мероприятие пройдет в «Яровит Холле», на улице Большая Якиманка, 26. Начало в 14:00. Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области

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