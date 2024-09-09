Более 100 юных футболисток приняли участие в спортивном фестивале в Химках

Перед началом состязаний спортсменки выполнили общую разминку и упражнения с мячом и конусами. Также для них организовали тематические игры. Турнир провели во второй половине дня. Команды сыграли три матча, каждый из которых длился около пяти минут. Наградой для участниц стали мастер-класс и автограф-сессия от кумиров из футбольного клуба «Химки».

Фестиваль посетили почетные гости, среди которых заслуженные работники физической культуры Российской Федерации, выдающиеся тренеры, мастера спорта и сотрудники администрации.

Напомним, что в Химках регулярно организуют спортивные мероприятия, турниры и фестивали. Также в округе действуют кружки и секции разной направленности, а спортивные школы и комплексы оснащены современным оборудованием.

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