Более 100 вакансий представят на ярмарке трудоустройства в Серебряных Прудах
Ярмарка трудоустройства пройдет в Серебряных Прудах 26 июня. Работодатели представят более 100 вакансий.
Соискатели смогут ознакомиться с вакантными должностями в ООО «Выбор-Мск», ГБУ МО «Мосавтодор», ООО «Каширский МПК» и других крупных компаниях. В Министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что ярмарка трудоустройства позволяет изучить и сравнить самые интересные варианты и записаться на собеседование к потенциальному работодателю.
Ярмарка вакансий состоится по адресу: Серебряные Пруды, улица Первомайская, 12.
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